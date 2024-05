Basket, Darius Thompson è diventato cittadino italiano. Sarà un rinforzo per la Nazionale?

Arriva a scuotere la serata cestistica tricolore una notizia che da moltissimo tempo s’aspettava: Darius Thompson è diventato cittadino italiano. La novità, riportata inizialmente da Backdoor Podcast a titolo dubitativo, è stata poi confermata da Sportando.

Tutto è partito da una storia Instagram della moglie, che ha postato una foto del marito con la scritta: “Il primo sorriso ufficialmente da cittadino italiano“. Sarebbero in corso dei contatti con la FIP, si presume in chiave azzurra, mentre per quanto riguarda il campionato italiano il giocatore vi potrebbe giocare con nazionalità tricolore solo dopo una convocazione.

Thompson, classe 1995, ha giocato l’ultima stagione all’Anadolu Efes Istanbul con una media di 11.2 punti a gara, trovando una migliore prima parte di stagione rispetto alla seconda. Massimo per lui di 22 punti contro il Maccabi Tel Aviv.

Il giocatore è transitato in Italia nelle stagioni tra il 2019 e il 2021, anni nei quali ha militato all’Happy Casa Brindisi prima di fare i vari salti nel basket europeo, prima al Lokomotiv Kuban e poi al Baskonia.