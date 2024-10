LIVE Virtus Bologna-Anadolu Efes, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: inizio subito tremendo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus Bologna-Anadolu Efes Istanbul, prima giornata dell’Eurolega di basket 2024! Inizia il cammino delle V-nere nella massima competizione continentale per club, con i bianconeri che puntano a centrare la post-season dopo averla accarezzata nella passata stagione.

Coach Luca Banchi ha a disposizione un roster in grado di poter competere con le corazzate del basket europeo, a cominciare dai veterani Marco Belinelli e Daniel Hackett insieme ad un giocatore esperto come Tornike Shengelia spesso decisivo lo scorso anno. Alessandro Pajola pronto in cabina di regia, con Will Clyburn e Rayjon Tucker che puntano sul loro atletismo dopo essersi già messi in mostra in Supercoppa Italiana nonostante il ko in finale contro l’Olimpia Milano.

L’Anadolu Efes Istanbul cercherà sicuramente di iniziare al meglio la nuova stagione in Europa, dopo aver vinto per due volte di fila l’Eurolega nel 2021 e 2022 sotto la guida di Ergin Ataman. Chiavi del gioco affidate a Shane Larkin, con il passaportato italiano Darius Thompson in grado di colpire da qualsiasi posizione. Sotto il ferro Ante Zizic dovrà vedersela con Derek Willis ed il neo-acquisto Vincent Poirier ex Real Madrid.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) alle ore 21:00 di questa sera. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di Virtus Bologna-Anadolu Efes Istanbul su OA Sport!