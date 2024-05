Baseball, Serie A 2024: completato il quarto weekend del campionato. Tante grandi lotte

Si completa il quarto fine settimana di Serie A di baseball: nel complesso sono state 10 le partite giocate quest’oggi nella massima serie del batti e corri tricolore, distribuite su quattro dei cinque gironi al via.

Nel girone B ci sono esiti diametralmente opposti per le gare tra Verona e Settimo Torinese. In gara-1 vince Verona 14-4, ma in gara-2 regna il caos e alla fine la decide Settimo per 10-11 dopo due extra inning in un pomeriggio degno del grande fuoco. Nell’altro confronto odierno Poviglio cede di misura a Milano nella prima partita, in virtù di varie tra valide e basi su ball concesse, mentre nell’altra, a punteggio più contenuto, il doppio di Frigeri vale il 2-1 per la Platform TMC. Tutti questi risultati lasciano Collecchio quale unica imbattuta.

Nel girone C, invece, accade che Padova riesca nel colpo sul campo di Rovigo: l’Itas è costretto a cedere in gara-1 per 4-2 in virtù di una brillante performance, molto valorizzata dalle valide di Novello e Tuzzi e dallo sfruttamento di due lanci pazzi. In gara-2, invece, vince Rovigo per 6-5 con le valide dei fratelli Taschin e poi di Buin nell’ottavo inning.

Nel girone D vanno in campo le due squadre di Nettuno: perdono i Lions per 5-8, vince con fatica il Nettuno 1945 per 4-2 sulla Fiorentina. Nel girone E, infine, doppio e netto successo della Catalana su Senago.

RISULTATI

GIRONE B – Verona-Settimo 14-4 e 10-11, Poviglio-Milano 1946 6-7 e 2-1

GIRONE C – Padova-Rovigo 4-2 e 5-6

GIRONE D – Athletics-Lions Nettuno 8-5, Nettuno 1945-Fiorentine 4-2

GIRONE E – Senago-Catalana 8-15 e 6-18