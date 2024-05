ATP Roma, Rune e Rublev fuori! Medvedev superstite, bene Tsitsipas e Hurkacz

Si concludono i terzi turni del Masters 1000 di Roma e il tabellone si allinea agli ottavi di finale. Una giornata che ha visto altre sorprese e un torneo che si è indebolito di altri giocatori e teste di serie nobili che sono cadute.

Le cadute principali e più fragorose sono state quelle di Holger Rune e Andrey Rublev. Il danese è stato sconfitto a sorpresa da Sebastian Baez con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3. Dopo un primo set in controllo da parte del finalista uscente di questo torneo, partita che è cambiata verticalmente: Rune che ha sprecato una chance nel secondo game per andare avanti nel secondo e poi non ci ha più capito nulla, sotto la pressione di un Baez concreto, a differenza della confusione del danese. Affronterà Hubert Hurkacz che si è sbarazzato con lo score di 7-6(7), 6-2 di Tomas Martin Etcheverry, annullando un set point nel tiebreak del primo.

Rublev invece ha subito la rimonta del qualificato francese Alexandre Muller con lo score di 3-6, 6-3, 6-2. Il russo ha pagato le fatiche del torneo di Madrid, non essendo lucido alla distanza, specie dalla parte centrale del secondo set in poi. Muller che troverà Nicolas Jarry, oggi vincitore in tre set su Stefano Napolitano.

Ha sofferto le pene dell’inferno anche Daniil Medvedev, ma il vincitore della scorsa edizione è uscito superstite contro Hamad Medjedovic: finisce 7-6(5), 2-6, 7-5 in due ore e cinquanta minuti. Una prestazione eccezionale per il classe 2003 serbo che ha alternato alcuni momenti in cui è stato ingiocabile ad altri errori. Ha sprecato un set point nel primo set e non ha sfruttato lo 0-30 nel quinto game del terzo. Medvedev ha commesso troppi errori, ma è salito con il servizio nel momento del bisogno. Troverà Tommy Paul che non ha avuto problemi contro Dominik Koepfer, battuto 6-4, 6-3.

Convincente la vittoria di Stefanos Tsitsipas su Cameron Norrie per 6-2, 7-6(1): il greco ha confermato le buone sensazioni mostrate nel debutto contro Jarry, candidandosi probabilmente come principale favorito per il torneo. Incrocerà domani la racchetta con Alex de Minaur che ha rimontato Felix Auger-Aliassime con lo score di 6-7(2), 6-4, 6-4 in tre ore esatte di gioco. L’inizio è stato positivo per il canadese che si è man mano spento durante il match.