ATP Roma, Rafael Nadal vince in rimonta contro Zizou Bergs e conquista la vittoria n.70 nella Città Eterna

E fanno 70. Roma continua a essere la città dei sogni di Rafa Nadal che ha cominciato bene la sua avventura negli Internazionali d’Italia 2024. Il dieci volte vincitore di questo torneo è stato costretto a rimontare in questo primo turno al Foro Italico. Il belga Zizou Bergs ha ben figurato, strappando il primo set a Rafa con il punteggio di 6-4, ma poi ha dovuto cedere il passo al maiorchino che ha saputo giocare meglio i punti importanti, chiudendo la contesa sul 6-3 6-4 nelle restanti frazioni. L’asso nativo di Manacor, dunque, affronterà nel secondo turno la testa di serie n.7, Hubert Hurkacz.

Nel primo set Nadal è il primo a ottenere il break, sfruttando i tanti errori del suo avversario. Rafa però fatica al servizio, non trovando grande beneficio da questo colpo e dovendo subire l’iniziativa dell’avversario. Bergs non si fa pregare e prima recupera il break di ritardo nel quinto game e poi strappa il servizio allo spagnolo nel nono. Sullo score di 6-4 cala il sipario in favore di Zizou.

Nel secondo set c’è la reazione del fuoriclasse iberico. Il dritto mancino di Nadal comincia a farsi sentire e il break c’è nel secondo game. Nadal sfiora anche il bis nel quinto game, ma il vantaggio è più che sufficiente per conquistare la frazione sul 6-3, spegnendo gli ardori di Bergs nell’ultimo game del parziale (palla del contro-break annullata sul 6-3).

Nel terzo set il belga pecca di superficialità nella gestione del terzo gioco e con uno come Rafa non ce lo si può permettere. L’asso maiorchino va via nuovamente, creandosi una chance “break” per una replica nel quinto game. In questa fase si decide il match dal momento che Bergs ha a sua disposizione tre palle break consecutive nel gioco successivo, ma qui si vede la differente qualità dei due nell’esprimere tennis sotto pressione. Lo spagnolo si salva e conquista il successo sul 6-4. Dal punto di vista statistico da segnalare i 4 doppi falli di Rafa, che specie all’inizio ha fatto fatica a trovare il ritmo, mentre buono il rendimento con la seconda in battuta con cui ha ottenuto il 63% dei punti.