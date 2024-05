ATP Roma, Nicolas Jarry raggiunge Zverev in Finale: piegato Paul dopo quasi tre ore di gioco

È il cileno Nicolas Jarry il secondo finalista di questa edizione 2024 degli Internazionali d’Italia. Dopo quasi tre ore di gioco, il sudamericano si è imposto con il punteggio di 6-3 6-7 (3) 6-3 contro l’americano Tommy Paul (n.16 del mondo) in una partita molto intensa e spettacolare. Bravo Jarry a non cedere, cancellando la delusione del secondo parziale perso dopo essere stato avanti di un break e rispondendo presente al tentativo estremo di Paul di tornare in auge. Prima finale in un Masters1000 per il cileno in carriera, che giocherà domenica 19 maggio contro il tedesco Alexander Zverev (n.5 del ranking). Con questo risultato, Jarry ha raggiunto la posizione n.17 del ranking (virtuale).

Nel primo set l’avvio del sudamericano è convincente e c’è subito una palla break da cancellare da parte dello statunitense. Con il dritto Jarry fa letteralmente i buchi per terra e il break si tramuta in realtà nell’ottavo gioco, frutto di alcune accelerazioni devastanti. Sullo score di 6-3 il nativo di Santiago del Cile fa la voce grossa.

Nel secondo set Paul tenta una reazione, costruendosi due chance per andare avanti di un break, ma il servizio è un’arma micidiale per il cileno. Scampato il pericolo, ancora una volta alcune risposte profonde di Jarry portano alla palla break. Il n.17 ATP è concreto e va avanti 4-2. L’americano, però, ha uno scatto d’orgoglio e ai vantaggi riesce a strappare il servizio al rivale nell’ottavo gioco. Si va al tie-break e Paul esprime un grande tennis, valso il 7-3.

Nel terzo set entrambi danno tutto quello che hanno. L’opportunità capita nel quarto game a Jarry e nel quinto game a Paul, ma è nel sesto che c’è lo strappo decisivo del sudamericano. Un prezioso vantaggio tenuto stretto fino alla fine, cancellando due palle del contro-break e sfruttando la quinta palla match di un nono game durato 12′. Sullo score di 6-3 il buon Nico può festeggiare.

Dando uno sguardo alle statistiche, impressionano i 13 ace messi a segno da Jarry rispetto ai 7 di Paul. A questo dato vanno aggiunti i 35 vincenti e 23 errori gratuiti del cileno rispetto ai 19 winners e 15 errori non forzati dello statunitense.