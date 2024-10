ATP Parigi-Bercy, Carlos Alcaraz si sbarazza di Jarry tra alti e bassi all’esordio e si qualifica agli ottavi

Carlos Alcaraz parte con il piede giusto nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Lo spagnolo è il principale favorito alla vittoria dopo il forfait di Sinner e batte all’esordio Nicolas Jarry con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e mezza di gioco. Qualche tribolazione di troppo nel primo set, ma un match tutto sommato gestito bene dal numero 2 del mondo che agli ottavi troverà uno tra Ugo Humbert e Marcos Giron.

L’approccio al match è ottimo per Alcaraz che riesce subito a trovare il break nel secondo gioco: Jarry si fa rimontare da 40-0 con il servizio che si spegne completamente, la prima non entra più, lo spagnolo riesce sempre ad aggredire e a comandare gli scambi e quindi si prende subito un vantaggio. Sul 3-1 è lo spagnolo ad avere un piccolo passaggio a vuoto con due errori di troppo di dritto, ma comunque riesce a tenere il servizio.

Sul 5-3 però il numero 2 del mondo ha troppa fretta, spesso scende in maniera troppo avventata a rete e si fa riprendere il break. Il cileno però si complica la vita sul 5-6 30-15, commette due errori di dritto e concede un set point che annulla con un’ottima difesa della rete, ma alla seconda palla set commette un sanguinoso doppio fallo e cede per 7-5 il primo set.

Il secondo set comincia in maniera complicata per Alcaraz che ancora non serve benissimo e concede tre palle break in totale tra il primo e il terzo game. Gli errori però si concentrano dalla parte di Jarry nel quarto gioco e sulla palla break arriva la risposta vincente dello spagnolo per scappare sul 4-1. Il dritto tradisce sempre più spesso il giocatore sudamericano, tanti errori a campo aperto e subisce il doppio break: l’iberico così chiude sul 6-1 e si qualifica per il terzo turno.

Alcaraz ha servito il 72% di prime in campo con il 77% di resa e ha sfruttato 4 delle 5 palle break avute a disposizione. 14 vincenti e 18 errori gratuiti contro i 33 commessi da Jarry.