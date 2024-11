USA-Australia oggi, Coppa Davis 2024: orari, convocati, dove vederla in tv e streaming

Oggi, giovedì 21 novembre (ore 10:00), andrà in scena presso il Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna) il quarto di finale tra USA e Australia. Un match decisamente interessante tra le squadre che possono puntare a vincere questa competizione, visto il roster a loro disposizione. Si prospetta un match decisamente interessante.

Gli Stati Uniti potranno contare su una batteria di singolaristi molto forte. Taylor Fritz, Tommy Paul e Ben Shelton terranno alto il vessillo a stelle e strisce. Fritz, reduce dalle finali perse agli US Open e nel Master di Torino contro Jannik Sinner, ha voglia di chiudere il 2024 con un titolo. Bob Bryan, inoltre, avrà l’imbarazzo della scelta anche nella gestione del doppio, considerando la forte coppia di base Austin Krajicek/Rajeev Ram.

Lleyton Hewitt, dal canto suo, vorrà far valere la grande tradizione australiana in Davis, ricordando il raggiungimento dell’atto conclusivo nelle due ultime edizioni, pur sempre con sconfitte (contro il Canada nel 2022 e l’Italia nel 2023). Alexei Popyrin e Jordan Thompson saranno in singolaristi “titolari”, con Thanasi Kokkinakis in alternativa. Stride l’assenza di Alex de Minaur. Tuttavia, nel doppio la squadra della terra dei canguri ha diverse alternative, considerando la forza delle coppie Thompson/Purcell e Purcell/Ebden.

La sfida tra USA e Australia, valida per i quarti di finale della Final Eight di Coppa Davis a Malaga (Spagna), andrà in scena quest’oggi, giovedì 21 novembre a partire dalle ore 10:00. Sarà possibile seguirle in diretta tv gratis e in chiaro su RaiSport HD e, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), nonché in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e SuperTenniX.

USA-AUSTRALIA COPPA DAVIS 2024 OGGI

Giovedì 21 novembre

USA vs Australia al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga (Spagna)

Ore 10:00 Primo singolare – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

A seguire secondo singolare – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

A seguire doppio – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA USA-AUSTRALLIA COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, NOW, SuperTenniX

I CONVOCATI

USA

Taylor Fritz

Tommy Paul

Ben Shelton

Austin Krajicek

Rajeev Ram

Capitano: Bob Bryan

Australia

Alexei Popyrin

Jordan Thompson

Thanasi Kokkinakis

Max Purcell

Matthew Ebden

Capitano: Lleyton Hewitt