ATP Roma, l’esordio di Lorenzo Musetti al Foro Italico. Darderi per la rivincita contro Navone

Giornata di secondo turno a Roma e si spera che la pioggia non arrivi nuovamente a rompere le uova nel paniere. Caldo e freddo in questi giorni al Foro Italico a rappresentare qualcosa di contrastante, come il periodo vissuto da Lorenzo Musetti. Siamo sempre lì con il carrarino: trovare un equilibrio sopra la follia. L’estro e la manualità del toscano non sono in discussione, ma vanno incanalati nella concretezza.

Sulla terra rossa della Capitale Lorenzo ha fatto spesso grandi cose e oggi, opposto al francese Terence Atmane, si dovrà essere pragmatici. Nella settimana di Cagliari si è visto un buon Musetti, da fondo, ma nella gestione dei turni al servizio c’è da crescere di intensità. Servirà aggressività perché arretrare e limitarsi solo a fare muro da dietro non basterà.

Sul Grand Stand saranno ben tre a tenere alto il vessillo italico. Luciano Darderi, uscito vittorioso sul filo di lana dalla sfida contro Denis Shapovalov, avrà l’occasione di affrontare nuovamente Mariano Navone, dopo l’esito poco fortunato della semifinale del Sardegna Open. Non sarà un incontro facile perché l’argentino sta vivendo un momento di grande forma, come il titolo a Cagliari conferma, e la sua ascesa in classifica mondiale ne è un’ulteriore certificazione.

E poi la sfida Italia vs USA. Fabio Fognini sarà chiamato in causa contro la testa di serie n.11, Taylor Fritz. Una terra lenta come quella di Roma potrebbe venire incontro alle esigenze del ligure, perché se si dovesse andare di puri scambi di potenza il californiano avrebbe sicuramente la meglio. Necessario mischiare le carte per Fabio. L’altro scontro tra Bel Paese e States sarà quello tra Flavio Cobolli e Sebastian Korda (n.24 del seeding). Il romano, davanti al pubblico di casa, dovrà far valere la diagonale di dritto a lui favorevole, per provocare gli errori del suo avversario sul lato destro. Tuttavia, il classe 2002 nostrano dovrà fare attenzione invece al rovescio dello statunitense, molto più solido del suo.

A chiudere il cerchio i match di Francesco Passaro contro l’olandese Tallon Griekspoor (n.24 del seeding) e di Matteo Gigante opposto all’argentino Francisco Cerundolo (testa di serie n.20). I due azzurri, reduci dai successi contro il francese Arthur Rinderknech e nel derby contro Giulio Zeppieri, vorranno esprimere il proprio miglior tennis nella consapevolezza di avere a che fare con tennisti più forti.