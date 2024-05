ATP Roma, abbuffata di azzurri al Foro Italico: nove italiani in campo. Debutta Nadal

Sarà una giornata piena di emozioni e di palpitazioni al Foro Italico di Roma. Tantissimi italiani in campo nella seconda giornata del tabellone principale al maschile: ci saranno ben nove azzurri che cercheranno di illuminare gli Internazionali d’Italia.

Rientrerà in campo Francesco Passaro opposto ad Arthur Rinderknech: il perugino è sotto di un set contro il francese, ma dopo l’interruzione per pioggia servirà per portare la contesa al terzo set. Dopo un meraviglioso percorso nelle qualificazioni battendo Kovacevic e Ajdukovic, la ciliegina sulla torta sarebbe passare un turno nel tabellone principale.

Saltato invece il derby tra Stefano Napolitano e Matteo Berrettini per le condizioni di salute non ottimali del romano. Il piemontese troverà J.J. Wolf in un confronto non semplice, ma comunque alla sua portata. Derby che invece ci sarà tra Giulio Zeppieri e Matteo Gigante. I due connazionali non si sono mai affrontati in confronti ufficiali e hanno una bella chance per volare al secondo turno e affrontare Francisco Cerundolo. Entrambi vengono da un periodo non fantastico e potrebbero riprendere slancio proprio da questo torneo.

In campo anche un’altra wild card, ossia Andrea Vavassori: il torinese avrà come avversario Dominik Koepfer, una sfida non semplice, ma neanche impossibile per provare a sbloccarsi al Foro. Verso la seconda parte del giorno ecco che troveremo Matteo Arnaldi, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego e Luca Nardi. Arnaldi ritroverà Tomas Machac nel tentativo di prendersi la rivincita dopo la sconfitta dolorosa negli ottavi di finale di Miami, Fognini affronterà Daniel Evans in una sfida, rimandata da ieri, che si preannuncia spettacolare e ricca di grandi colpi. Sonego incrocerà uno specialista di questa superficie come Dusan Lajovic, infine Nardi contro Daniel Altmaier per un match che potrebbe essere equilibrato.

In sessione diurna ci sarà anche Rafa Nadal contro Zizou Bergs: all’ultima corsa a Roma, il maiorchino cerca di affinare la condizione per il grande appuntamento del Roland Garros.