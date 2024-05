Jannik Sinner si rivolge al J Medical di Torino per risolvere il problema all’anca

Missione guarigione. Jannik Sinner è tra i grandi assenti degli Internazionali d’Italia 2024 di Roma e tra gli addetti ai lavori si fa un gran parlare di lui. Il riserbo sull’entità del problema all’anca da parte del tennista altoatesino non aiuta a comprendere i tempi di recupero che un infortunio del genere gli richiederà. A questo proposito, nell’edizione della Gazzetta dello Sport di ieri, si parlava di un programma di recupero presso una struttura rinomata.

Il riferimento è al J Medical. Secondo la Rosea, il n.2 del mondo avrebbe optato per il centro medico della Juventus per trovare una soluzione a questa criticità, che potrebbe mettere a serio rischio anche la partecipazione al prossimo Roland Garros. Una situazione che il giocatore e il suo staff non avevano previsto, come ammesso dallo stesso Jannik in conferenza stampa al Foro Italico: “Non fosse qualcosa di grave, poi con la risonanza ho visto che c’è qualcosa che non va al 100%“.

In questa permanenza di Sinner a Torino ci saranno anche il fisioterapista Giacomo Naldi, che si era già occupato della caviglia del pusterese nel 2022 quando fu costretto al ritiro nella semifinale dell’ATP di Sofia contro Holger Rune, e il preparatore atletico Umberto Ferrara. Da capire modalità e tempi di intervento sul n.2 ATP. In base alle reazioni del corpo di Sinner, chiaramente, si prenderà la decisione di disputare o meno lo Slam di Parigi.

Se i tempi si dovessero prolungare, il tutto sarebbe calibrato in funzione di un ritorno nella stagione sull’erba, partendo dall’ATP500 di Halle, in programma dal 17 al 23 giugno. Non resta che attendere indicazioni in merito.