ATP Roma 2024: Rafael Nadal saluta gli Internazionali d’Italia, Hubert Hurkacz lo elimina nettamente

Finiscono al secondo turno gli ultimi Internazionali d’Italia 2024 di Rafael Nadal. Il maiorchino subisce un durissimo 6-1 6-3 dal polacco Hubert Hurkacz, numero 7 del tabellone. Si tratta della sconfitta più pesante mai subita al Foro Italico di Roma dall’uomo che questo torneo l’ha vinto 10 volte, in un’ora e 32 minuti. Ora Hurkacz affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

Che il pubblico di Roma possa assistere a una battaglia totale sembra intuirsi fin dal game d’apertura, tenuto da Hurkacz con grandissima difficoltà, dopo 22 punti e 5 palle break annullate. Anche Nadal riesce a tenere dopo un paio di salvataggi, ma il ciclone del polacco arriva e non si ferma mai, anche perché vengono fatte fondamentalmente valere le leggi di forza da parte di uno che, attualmente, è in grande forma. Risultato: un sonante 6-1.

Il secondo set va avanti praticamente sulla falsariga del primo: Nadal non è minimamente in grado di esprimere il suo solito gioco, Hurkacz ne approfitta con le sue storiche armi, servizio e dritto, continua a sbagliare poco, controllando con facilità la situazione. Arriva il break nel terzo gioco, e questo non lo recupera più. Il tutto nonostante il Centrale cerchi in tutti i modi di spingere Nadal, consapevole che il passo d’addio è molto vicino. Il maiorchino perde un’altra volta la battuta nel nono e, a quel punto, ultimo game: si chiude tutto in un silenzio quasi irreale.

Per Nadal 19 vincenti e ben 20 errori gratuiti, simbolo quasi di una performance come quella odierna piena di naturali e comprensibili difficoltà. Perfetta nella sostanza la performance di Hurkacz, con un 23-10 che dice tutto.