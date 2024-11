Hubert Hurkacz supportato da uno staff straordinario: grandi cambiamenti per il tennista polacco

Aveva destato non poco interesse per gli appassionati la fine del rapporto di collaborazione tecnica tra Hubert Hurkacz e il coach statunitense Craig Boynton, con cui il tennista polacco era riuscito a entrare nel novero dei migliori dieci giocatori del mondo. Ebbene, Hubi ha presentato con una foto sui social il suo nuovo staff e si può affermare che abbia fatto le cose in grande.

Saranno ben due i tecnici a seguirlo, ovvero Ivan Lendl e Nicolas Massu, due personaggi dal carattere molto diverso, ma di grandissima esperienza e competenza. “Avere Nicolas Massu e Ivan Lendl nel mio team è un onore”, ha detto Hurkacz in una dichiarazione riportata dall’ATP.

“La loro conoscenza e dedizione mi ispirano a lavorare più duramente che mai e sono pronto a impegnarmi al massimo. Sono emozionato e ottimista per la stagione 2025 e oltre. Questo è stato un anno di alti e bassi; ho imparato molto e sono cresciuto, e posso finalmente dire di essere completamente sano e pronto per le sfide che mi attendono“, ha aggiunto. In questo modo vuole rilanciarsi il polacco, che ha dovuto fare i conti con un problema importante al ginocchio dopo quanto accaduto nel corso della sfida a Wimbledon contro il francese Arthur Fils.

Parlando dei suoi due tecnici, Lendl non ha bisogno di presentazioni, vista la strepitosa carriera da tennista condita da 8 titoli Slam e 94 tornei in totali vinti nel suo percorso agonistico. Nelle vesti di allenatore, è stato fondamentale nella crescita di Andy Murray, portandolo alla conquista della vittoria a Wimbledon. Da ricordare anche un’esperienza all’angolo di Alexander Zverev, ma non con i risultati che ci si attendeva. Nel caso di Massu, oro olimpico ad Atene nel 2004, va ricordata l’avventura al fianco di Dominic Thiem e le motivazioni sono molto alte per rilanciarsi.