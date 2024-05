ATP Roma 2024: Paul vince un match pazzo contro Hurkacz e vola in semifinale

Tommy Paul è il terzo semifinalista degli Internazionali d’Italia 2024. L’americano vince un match ricco di colpi di scena contro il polacco Hubert Hurkacz, imponendosi in tre set con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 dopo due ore e quarantacinque minuti di gioco. Si tratta della seconda semifinale stagionale in un Masters 1000 per l’americano, alla prima della carriera sulla terra rossa.

Una partita dove le palle break si sprecano, visto che sono ben diciotto quelle concesse da Paul e tredici quelle da parte di Hurkacz. Al polacco non bastano otto ace, mentre Paul ha messo a segno molti più vincenti rispetto all’avversario (ventotto contro ventincinque).

Hurkacz si trova subito ad affrontare una palla break in apertura di match. Il polacco si salva, ma il break è nell’aria e arriva puntuale nel terzo gioco. Il numero nove del mondo reagisce prontamente e trova il controbreak del 2-2. Paul si procura un’altra palla break nel game successivo e strappa ancora il servizio all’avversario. L’americano allunga e si trova a servire per il set sul 5-4, ma Hurkacz ottiene il controbreak e pareggia i conti. Le emozioni in questo primo set non sono finite, viste che arriva un clamoroso ed inaspettato break a zero da parte di Paul. Lo statunitense vince otto punti consecutivi e conquista la prima frazione sul 7-5.

La partita sembra prendere totalmente la strada dello statunitense, quando riesce ad ottenere il break in avvio di secondo set. Hurkacz, però, non molla e si guadagna il controbreak nel quarto gioco. Avanti 4-3 il polacco sfrutta un disastroso game al servizio da parte di Paul, che perde il game a zero. Hurkacz vola sul 5-3 e va a chiudere la seconda frazione per 6-3.

Hurkacz parte fortissimo nel terzo set e arriva il break in apertura. Paul pareggia i conti nel quarto gioco, ma nel game successivo il polacco torna nuovamente avanti di un break. Succede di tutto, perché nel sesto game Paul addirittura si porta sullo 0-40, Hurkacz annulla tutto, ma alla quarta palla del controbreak deve cedere il servizio. Paul vola sul 5-3, ottenendo ancora il break nell’ottavo gioco, mentre il nono è totalmente pazzo. Hurkacz ha sei palle del controbreak, ma Paul le annulla e al quarto match point chiude sul 6-3, staccando il biglietto per la semifinale.