ATP Roma 2024, il tabellone del doppio. Al via quattro coppie italiane, subito un derby al primo turno

Gli Internazionali d’Italia 2024 di tennis sono già entrati nel vivo ieri al Foro Italico con i primi incontri del tabellone principale di singolare femminile, mentre quest’oggi comincerà anche il main draw maschile con tanti giocatori azzurri impegnati sui campi in terra battuta di Roma. Nel frattempo è stato svelato anche il draw del torneo di doppio maschile, con quattro coppie italiane iscritte.

Riflettori puntati ovviamente sugli specialisti Simone Bolelli/Andrea Vavassori, addirittura secondi nella Race stagionale e finalisti agli Australian Opan di inizio anno, che proveranno ad arrivare fino in fondo per infiammare il pubblico casalingo e macinare punti pesanti nel ranking in ottica Giochi Olimpici di Parigi e ATP Finals di Torino.

Il bolognese ed il torinese dovranno subito affrontare un derby al primo turno contro le wild card Flavio Cobolli/Lorenzo Musetti, per poi vedersela eventualmente agli ottavi di finale con i vincenti del match tra i leader della Race Bopanna/Ebden e gli azzurri (invitati con una wild card) Matteo Arnaldi/Francesco Passaro. Incrocio durissimo anche per la terza coppia nostrana accreditata di una wild card, con Jacopo Bilardo/Giorgio Ricca abbinati ai quotati belgi Gille/Vliegen.

TABELLONE DOPPIO MASCHILE ATP ROMA 2024

(1) Granollers/Zeballos vs Davidovich Fokina/Fils

Matos/Molteni vs Mannarino/Martinez

(WC) Bilardo/Ricca vs Gille/Vliegen

(8) Nys/Zielinski vs Behar/Pavlasek

(4) Krajicek/Skupski vs Melo/Zverev

Auger-Aliassime/Tiafoe vs Bublik/Shelton

Fritz/Paul vs Cerundolo/Etcheverry

(6) Krawietz/Puetz vs De Minaur/Popyrin

(5) Gonzalez/Roger-Vasselin vs Lammons/Withrow

Arevalo/Pavic vs Doumbia/Reboul

Glasspool/Rojer vs J.Murray/Venus

(3) Ram/Salisbury

(7) Koolhof/Mektic vs Haase/Tsitsipas

Baez/SeybothWild vs Griekspoor/Hurkacz

(WC) Cobolli/Musetti vs Bolelli/Vavassori

(2) Bopanna/Ebden vs (WC) Arnaldi/Passaro