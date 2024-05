ATP Roma, Bolelli/Vavassori devono arrendersi ad Arevalo/Pavic in semifinale

Si interrompe in semifinale il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel torneo di doppio maschile agli Internazionali d’Italia. Il sogno dei due azzurri si è interrotto per colpa della coppia composta dal croato Mate Pavic e dal salvadoregno Marcelo Arevalo, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-2 7-6 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco.

Gli azzurri non sono riusciti ad esprimersi come nelle giornate precedenti e sicuramente il rimpianto è quello di non aver sfruttato il break di vantaggio nel secondo set. Bolelli/Vavassori non sono poi riusciti a difendere neanche una delle tre palle break concesse a differenza di Arevalo/Pavic che ne hanno annullate cinque su sei.

La coppia italiana ha avuto due palle break in apertura di primo set, ma non è riuscite a sfruttarli, con i rimpianti soprattutto sulla prima, dove Vavassori ha avuto l’occasione di chiudere con il dritto. Nel sesto game si arriva al punto decisivo, con il dritto di Bolelli che purtroppo si stampa sul nastro ed arriva il break degli avversari. Pavic/Arevalo tolgono ancora la battuta ai due azzurri nell’ottavo game e si prendono il primo set per 6-2.

Bolelli/Vavassori reagiscono subito al set perso e partono con il break a zero in avvio. I due azzurri hanno un’occasione enorme nel quinto game, dove hanno ben tre palle break per salire 4-1, ma non riescono a sfruttarne nemmeno una. Nell’ottavo game arriva il controbreak di Arevalo/Pavic, che pareggiano sul 4-4. Il set scivola al tiebreak, dove la coppia croata-salvadoregna scappa sul 6-2. Bolelli/Vavassori accorciano fino al 6-5, ma al quarto match point Pavic trova l’ace di seconda.

Adesso per Bolelli/Vavassori ci sarà il Roland Garros, che i due azzurri giocheranno con l’obiettivo di provare a replicare la finale Slam raggiunta agli Australian Open. La coppia italiana rischierà di perdere la seconda posizione nella Race se Granollers/Zeballos batteranno Bublik/Shelton, ma la Finals restano un traguardo assolutamente alla portata dei due azzurri.