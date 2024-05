ATP Roma 2024: Alexander Zverev concede il bis agli Internazionali d’Italia dopo sette anni, battuto Jarry in finale

Alexander Zverev, per la seconda volta nella propria carriera, è campione al Foro Italico di Roma. Il tedesco vince gli Internazionali d’Italia battendo per 6-4 7-5 il cileno Nicolas Jarry, andandosi così a prendere il primo grande torneo da quando è tornato dall’infortunio del Roland Garros 2022. Con questo risultato, inoltre, scalza il russo Daniil Medvedev dal numero 4 del ranking ATP.

Primo momento di reale difficoltà per Jarry, osservato in tribuna da un nonno speciale quale Jaime Fillol, nel quarto game, dove sul 30 pari e poi ai vantaggi riesce però ad affidarsi al servizio e al dritto e a tenere. Sul 4-3, però, per il cileno ricominciano i problemi: una palla corta sbagliata lo costringe a dover salvare due palle break consecutive. Jarry trova il salvataggio e mantiene la battuta, in un set che fino al 5-4 dice 19/19 e 17/19 per punti vinti sulla prima dai due. Il numero 21 del seeding, però, ha i suoi buoni problemi sulla seconda, quando è abbandonato dalla prima. Sul 5-4 deve recuperare da 0-30. Zverev, sul 15-30, comanda col dritto fin dalla risposta e si guadagna due set point: gli basta però il regalo di Jarry con lo schema servizio-dritto e il primo parziale, in 41 minuti, finisce 6-4.

Il sudamericano continua a trovarsi con alcune difficoltà nei propri turni di battuta, come nel quarto game, in cui si ritrova a dover salvare altre due palle che, se trasformate, permetterebbero a Zverev l’allungo. Rimane comunque a contatto, anche se di scalfire il tedesco alla battuta non se ne parla, visto che fino al 4-4 del secondo set è praticamente impossibile avvicinarlo: i punti persi al servizio sono appena due. Il numero 5 ATP, però, si disunisce un minimo proprio nel nono gioco, si fa passare da Jarry per il 30-30 e rischia, salvo poi essere graziato da un dritto in avanzamento lungo. Pochi minuti dopo è lui ad andare in difficoltà: due doppi falli di fila significano 15-40. Il primo match point se ne va col rovescio lungo di Zverev, sul secondo è il cileno a spingere di dritto (visto che il tedesco è troppo passivo), tenendo poi la battuta. Jarry viene “salvato” sul 6-5 30-30 dalla prima fuori, ma non sfrutta la situazione: dritto largo, 30-40. Il sudamericano riesce a comandare, prendere la rete e sfruttare il fatto che dall’altra parte il tennis non viene propriamente inteso in chiave offensiva. Il quarto match point giunge su dritto in rete del cileno, che poi si espone al dritto vincente del tedesco. Un’ora e 41 minuti dopo l’inizio e 7 anni dopo, Zverev fa il bis al Foro Italico.

I due punti citati precedentemente rimangono, e restano quelli persi al servizio dal nativo di Amburgo, che fa 37/39 con la prima (e nelle 10 volte in cui gioca la seconda vince sette punti). Con questo successo Zverev diventa il quarto giocatore in attività con più tornei vinti (22), ed è il terzo, sempre in attività, con titoli multipli a Roma (statistica quasi irreale, a causa delle 10 vittorie di Nadal e delle 6 di Djokovic). Inoltre, con sei titoli 1000 in carriera, supera Boris Becker (non uno qualsiasi), fermo a 5, da quando esiste la categoria, cioè nel 1990.