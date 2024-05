ATP Madrid, Taylor Fritz si impone in tre set su Cerundolo e raggiunge Rublev in semifinale

Taylor Fritz raggiunge Andrey Rublev alle semifinali del Masters1000 di Madrid. Lo statunitense è riuscito ad avere la meglio su Francisco Cerundolo in tre set, chiusi sul 6-1 3-6 6-3 in un’ora e quarantasei minuti di partita, raggiungendo la seconda semifinale 1000 sulla terra rossa dopo quella di Montecarlo dello scorso anno.

Poca storia nel primo set, dove si gioca praticamente la partita che vuole il numero 12 del seeding. Scambi rapidi e che si chiudono con pochi colpi e Cerundolo non trova opposizione, anche perché la sua battuta non fa male. Lo statunitense parte a razzo e conquista due break nei primi due giochi in risposta, per poi portare comodamente a casa la prima frazione sul 6-1.

Dopo la scoppola presa, piano piano Cerundolo riesce ad imporre la sua ragnatela di scambi, che Fritz accetta forse credendo di poterne uscire vincitore in maniera comoda. L’argentino salva due palle break nel terzo gioco, ma poi, alle prime opportunità che ha di passare in vantaggio, riesce a mettere la testa avanti nell’ottavo game. La chiusura è col brivido, palla break salvata e si va al terzo.

Il terzo set diventa un po’ più nevrotico, Fritz pare aver perso qualche certezza ma riesce comunque a tenere bene il ritmo del suo avversario, che appare sì più in partita ma senza avere davvero la capacità di fare male. L’equilibrio permane fino all’ottavo gioco, quando arrivano un paio di errori dell’argentino che mandano il suo avversario a servire per il match: game a zero e partita chiusa.

Fritz può ringraziare la buonissima resa con la prima di servizio, con cui chiude 38/46 complessivo che fa da contraltare al 14/29 con la seconda. Cerundolo paga i tanti errori commessi, ben 29, contro i 14 del suo avversario.