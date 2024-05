ATP Madrid, Sinner non ha mai battuto Auger-Aliassime: i precedenti con il rinato canadese

Sarà un redivivo Felix Auger-Aliassime l’avversario di Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Il canadese si è ritrovato sulla terra rossa spagnola, battendo a sorpresa il norvegese Casper Ruud, fresco vincitore del torneo di Barcellona e finalista a Montecarlo. Era da tantissimo tempo che il tennista nordamericano non era così competitivo e sicuramente non avrà nulla da perdere contro un Sinner, che comunque deve ancora sciogliere dei dubbi sulle condizioni della sua anca.

Auger-Aliassime non raggiungeva i quarti di finale in un 1000 da Indian Wells dello scorso anno, mentre nel 2024 al massimo li aveva conquistati nel torneo di Montpellier, dove si era poi spinto anche in semifinale, venendo battuto dal kazako Alexander Bublik.

Il canadese può aggrapparsi alla storia contro Sinner, visto che l’attuale numero 35 del mondo è un avversario che Jannik non è ancora mai riuscito a battere in carriera. Sono due i precedenti ed in entrambe le circostanze a trionfare è stato il tennista nordamericano.

La prima sfida risale proprio al torneo di Madrid nel 2022. Erano gli ottavi ed in quella circostanza non ci fu davvero partita, con Auger-Aliassime che si impose per 6-1 6-2. Sempre in quella stagione i due si riaffrontarono, ma questa volta sul cemento di Cincinnati e arrivò un’altra vittoria del canadese. Questa volta un successo in rimonta con Auger-Aliassime che vinse 2-6 7-6 6-1.

La speranza è quella che domani possa interrompersi questa striscia negativa per Sinner. Chiaramente da quelle sfide di due anni fa tantissime cose sono cambiate. Jannik è diventato uno dei giocatori più forti del mondo, attualmente numero uno della Race e campione Slam, mentre il Auger-Aliassime ha smarrito un po’ la strada, complici anche una serie di infortuni e forse proprio a Madrid spera di averla ritrovata.