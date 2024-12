Kyrgios vuole Sinner agli Australian Open: “Perderei il rispetto pur di batterlo”

Fanno discutere le dichiarazioni rilasciate dal tennista australiano Nick Kyrgios al podcast statunitense “Nothing Major“ e rilanciate da Tennis World Italia: l’oceanico riceverà una wild card per il torneo di casa e prenderà parte al primo Slam stagionale del 2025.

Agli Australian Open del prossimo anno, dunque, Kyrgios potrebbe anche incrociare Jannik Sinner, numero 1 del mondo: ne sapremo di più giovedì 9 gennaio 2025, quando ci sarà il sorteggio del tabellone principale, e vedremo se tale ipotesi si concretizzerà.

L’australiano sa che sarà un osservato speciale: “Una parte di me pensa: ‘Perché andare là fuori e mettermi nella pentola a pressione giocando di nuovo?’. So che avrò tanti occhi su di me, sento che tutti stanno solo aspettando quel momento. Farò un grande pasticcio o farò qualcosa di pazzesco? Così ho pensato al motivo per cui voglio rimettermi in gioco, ma sento di volere molto di più“.

In caso di sfida contro l’azzurro, Kyrgios promette battaglia: “Siamo onesti, voglio solo andare là fuori e voglio davvero giocare contro Jannik Sinner. Ho pensato a questo: se lo affrontassi agli Australian Open, farei in modo che ogni singola persona tra il pubblico se la prendesse con lui. Trasformerei semplicemente il tutto in una rivolta assoluta. Tutto il rispetto verrebbe buttato fuori dalla finestra e farei qualsiasi cosa per vincere“.

Kygios sa che una sfida del genere sarebbe un match di cartello: “Se il sorteggio proponesse una sfida con Sinner agli Australian Open tutti la guarderebbero, perché siamo personalità contrastanti, non ci piacciamo e penso che ciò sia salutare nello sport“.