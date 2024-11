ATP Finals 2024, Casper Ruud batte Andrey Rublev in tre set: sfiderà Jannik Sinner in semifinale

Il norvegese Casper Ruud archivia in un set la pratica legata al passaggio del turno alle Nitto ATP Finals 2024 di tennis e poi conquista anche il successo alla partita decisiva contro il russo Andrey Rublev, sconfitto per 6-4 5-7 6-2 in un’ora e 45 minuti di gioco: sarà Ruud ad affrontare domani in semifinale Jannik Sinner.

Al norvegese serviva un set per dormire sonni tranquilli, senza fare calcoli legati alla percentuale di game vinti, e la pratica viene archiviata nella frazione d’apertura: l’equilibrio dura fino al 3-3, poi nel settimo game il russo accusa un passaggio a vuoto e finisce sotto 0-40. La seconda opportunità è quella buona per il norvegese per portarsi sul 4-3. Ruud non concede occasioni di rientro all’avversario e la qualificazione arriva al secondo set point sul 6-4 in 36′.

Nonostante si giochi ormai soltanto per i punti del ranking ATP ed il premio partita, la lotta prosegue nella seconda frazione, dove il primo ad andare in difficoltà al servizio è il norvegese, che nel decimo gioco finisce sotto 15-40 e deve annullare due set point. E’ soltanto il preludio al break del russo, che arriva a trenta nel dodicesimo gioco e vale il 7-5 in 43 minuti.

Nella frazione decisiva non c’è la battaglia vista nei primi due set: il break in favore di Ruud arriva già nel terzo game, quando il norvegese strappa la battuta a zero a Rublev. Il russo non ha più la forza di rientrare, anzi nel settimo game cede ancora il servizio, questa volta a quindici, ed il norvegese piazza l’allungo definitivo verso la vittoria, che arriva sul 6-2 in soli 26′ di gioco.

Le statistiche sorridono al norvegese, che serve il 75% di prime ed ottiene il punto nell’80% dei casi, ottenendo alla battuta ben 15 ace. A parità di vincenti, 34 per parte, Ruud contiene il numero di gratuiti, concedendone 19 contro i 27 del russo. Il norvegese conquista 85 punti contro i 76 di Rublev, cancellando 3 delle 4 palle break concesse, e sfruttandone 3 delle 4 avute a disposizione.