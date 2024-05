ATP Madrid 2024 oggi (3 maggio): ordine di gioco, orari delle partite, tv, streaming

Semifinali quantomeno particolari, quelle che si vedranno al Masters 1000 di Madrid, considerate le premesse della vigilia. Il tutto dopo che il torneo, oltre a veder uscire tutti i grandi big negli scorsi giorni per un motivo o per un altro, ha ribadito la propria particolarità per numerose ragioni (altura e altro).

Nel pomeriggio ci saranno di fronte Taylor Fritz e Andrey Rublev. Tra l’americano e il russo ci sono otto precedenti: avanti il californiano per 5-3, ma l’unico precedente sul rosso (Montecarlo 2023) è andato al numero 7 del seeding. In serata, Felix Auger-Aliassime contro Jiri Lehecka: i due si sono affrontati solo agli Australian Open 2023 e si è imposto il ceco in quattro set nei confronti del canadese, che in questo torneo sembra aver quantomeno ripreso a marciare come sperava da lungo tempo.

La giornata odierna del Mutua Madrid Open inizierà alle ore 13:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), ma anche su Sky Sport Plus con il tasto verde, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now.

CALNDARIO MADRID OPEN 2024 OGGI

MANOLO SANTANA

Sessione diurna

Ore 13:00 Hsieh (TPE)/Mertens (BEL) [1]-Krejcikova (CZE)/Siegemund (GER) [6] – Semifinale doppio WTA

Non prima delle ore 16:00 Fritz (USA) [12]-Rublev [7] – Semifinale ATP

Sessione notturna

Ore 20:00 Auger-Aliassime (CAN)-Lehecka (CZE) [30] – Semifinale ATP

A seguire Bucsa (ESP)/Sorribes Tormo (ESP)-Pavlyuchenkova/Potapova [OSE] – Semifinale doppio WTA

PROGRAMMA MADRID OPEN 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus (tasto verde)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv