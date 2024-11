Cosa cambia per l’Italia in Coppa Davis con l’eliminazione degli USA: cambia il tabellone

Gli USA si erano presentati con grandi ambizioni a Malaga e speravano di alzare al cielo la Coppa Davis dopo diciassette anni di digiuno, ma la quotata compagine a stelle e strisce si è fermata ai quarti di finale. Gli americani sono stati eliminati dall’Australia, che ha sovvertito il pronostico della vigilia e ha firmato il grande scalpo sul cemento indoor della località spagnola.

Ben Shelton si è dovuto inchinare al cospetto di Thanasi Kokkinakis al termine dell’infinito tie-break del terzo set (terminato sul 16-14): il numero 77 del ranking ATP ha stupito il numero 21 del mondo, regalando il primo vantaggio agli oceanici. Taylor Fritz ha rimediato alla situazione, giocando da vero numero 4 del circuito e regolando Alex de Minaur in due rapidi set.

Il doppio di spareggio ha decide la contesa e il capitano non giocatore tenta un’azzardo poi rivelatosi sbagliato: butta nella mischia la coppia composta da Shelton e Tommy Paul, crollati per 6-4, 6-4 al cospetto di Ebden e Thompson. L’eliminazione degli USA, che arriva dopo quella della Spagna operata per mano dell’Olanda, rimescola ulteriormente le carte per quanto riguarda la massima competizione per Nazionali.

Cosa cambia per l’Italia in Coppa Davis con l’eliminazione degli USA? In linea teorica la situazione si è semplificata per gli azzurri, che oggi pomeriggio saranno chiamati a battere l’Argentina: Lorenzo Musetti aprirà contro Cerundolo, Jannik Sinner incrocerà Baez, poi eventualmente si disputerà il doppio con la possibilità di rivedere nuovamente il numero 1 in campo.

Se i ragazzi del capitano Filippo Volandri dovessero imporsi, allora affronterebbero l’Australia in semifinale: sarà la rivincita dell’atto conclusivo della passata edizione vinta dai nostri portacolori. I detentori dell’Insalatiera partirebbero con i favori del pronostico: Sinner è superiore a de Minaur, Musetti o Matteo Berrettini sono decisamente quotati contro il loro numero 2, attenzione al doppio oceanico.

In finale si disputerebbe il testa a testa con la vincente di Germania-Olanda: i tedeschi hanno regolato il Canada, ma sono privi di Zverev e Altmaier e Struff sono alla portata dei nostri singolaristi; gli oranje si sono resi protagonisti di un’impresa contro la Spagna, il loro doppio fa paura ma van de Zandschulp e Griekspoor non sono di certo ostacoli insormontabili.

TABELLONE COPPA DAVIS

Italia/Argentina vs Australia

Germania vs Paesi Bassi