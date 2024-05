ATP Madrid, Daniil Medvedev si ritira dopo il primo set perso. Jiri Lehecka in semifinale

Non sarà sicuramente un’edizione da ricordare quella 2024 del Masters1000 di Madrid in riferimento alla problematica degli infortuni. Alla Caja Magica le situazioni inattese si susseguono ed, dopo il ritiro di Jannik Sinner per criticità all’anca prima di affrontare il canadese Felix Auger-Aliassime, è arrivato anche quello del russo Daniil Medvedev (n.4 del ranking).

Un abbandono su basi diverse, dal momento che il russo ha alzato bandiera bianca giocando e affrontando il ceco Jiri Lehecka (n.31 ATP), che nel turno precedente si era imposto contro Rafa Nadal. Medevev è stato costretto a stringere la mano al suo avversario prima del tempo, dopo aver perso il primo set sullo score di 6-4, per un problema all’inguine.

Dopo aver richiesto l’intervento del fisioterapista, il russo ha deciso di non forzare ulteriormente, preso atto dell’impossibilità di recuperare una partita già compromessa per le sue condizioni. Da capire quali saranno le conseguenze di questa criticità e se il vincitore dell’edizione 2023 degli Internazionali d’Italia dovrà rinunciare a difendere il suo titolo sui campi del Foro Italico.

Sarà quindi Lehecka ad affrontare Auger-Aliassime, in una semifinale dalla composizione anomala perché frutto di due ritiri per quanto detto.