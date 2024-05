ATP Lione, Etcheverry ferma il percorso di Darderi in semifinale in due set

Tomas Martin Etcheverry arresta la corsa di Luciano Darderi in quel di Lione: finisce 6-2, 6-4 in favore dell’argentino che è stato il miglior giocatore in campo per gran parte dell’ora e mezzo di gioco e domani si giocherà il primo titolo in carriera contro uno tra Bublik e Mpetchi Perricard.

Etcheverry parte meglio, mettendo molta più energia negli scambi, riuscendo a prevalere quando il palleggio si allunga. Un Darderi che, nonostante il giorno di riposo ieri, appare invece più scarico e in difficoltà. L’argentino trova quindi due break, è più incisivo e reattivo rispetto all’azzurro e con merito si prende il primo set con il punteggio di 6-2.

Nel secondo set l’azzurro riesce a partire meglio, annulla una palla break con coraggio attaccando sulla palla corta e non va subito sotto nel punteggio come accaduto nel primo parziale. La partita è decisamente più vicina ed equilibrata rispetto al primo parziale, con Darderi che è entrato nel match e riesce ad essere più incisivo. L’italo-argentino ha ben tre palle per il 5-3 nell’ottavo game, ma una è sprecata con la smorzata, le altre due sono ben annullate da Etcheverry che poi ottiene il break nel game successivo e chiude sul 6-4.

Etcheverry che ha scagliato ben otto ace in tutto il match e con la prima di servizio ha fatto 25 punti su 30, salvando le uniche tre palle break concesse. Appena il 53% di prime in campo per Darderi con il 61% di resa.