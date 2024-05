ATP Lione 2024: Darderi in semifinale senza giocare ed ora Etcheverry. Vittorie di Bublik e Mpetshi Perricard

Si sono delineate le semifinali del torneo ATP 250 di Lione. Tra i migliori quattro ci sarà anche Luciano Darderi, che non ha dovuto nemmeno scendere in campo per centrare questo traguardo, visto che ha sfruttato il ritiro del francese Arthur Rinderknech.

Per l’azzurro, che punta a raggiungere la sua seconda finale stagionale, ci sarà ora la sfida con l’argentino Tomas Martin Etchverry, numero 29 del mondo, che ha superato in due set il tedesco Dominik Koepfer con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e quaranta minuti di gioco.

Successo in rimonta da parte del kazako Alexander Bublik, seconda testa di serie, che ha superato in un match molto combattuto il russo Pavel Kotov. Il numero diciannove del mondo ha infatti avuto bisogno di oltre tre ore per avere la meglio di Kotov con il punteggio di 6-7 7-6 6-3.

Adesso per Bublik ci sarà la sfida con il francese Giovanni Mpetshi Perricard, grande sorpresa del torneo e alla sua prima semifinale in carriera a livello ATP. Il numero 117 del mondo ha sconfitto nel derby transalpino il connazionale Hugo Gaston con il punteggio di 6-4 4-6 6-3.

RISULTATI ATP LIONE 2024 (23 MAGGIO)

Darderi (Ita) b. Rinderknech (Fra) ritiro

Etcheverry (Arg) b. Koepfer (Ger) 6-4 6-1

Bublik (Kaz) b. Kotov (Rus) 6-7 7-6 6-3

Mpetshi Perricard (Fra) b. Gaston (Fra) 6-4 4-6 6-3