ATP Ginevra, Hanfmann batte Murray e si prende Djokovic. Ok Griekspoor, ko Draper

Chiuso il primo turno del torneo ATP di Ginevra, torneo che veste i panni di preparazione attiva al Roland Garros. Flavio Cobolli è ancora in campo con Ben Shelton: il vincitore affronterà il kazako Alexander Shevchenko, che ha approfittato del ritiro di Emil Ruusuvuori.

Niente sfida storica per Novak Djokovic, che debutterà con Yannick Hanfmann. Il tedesco ha infatti avuto ragione in due set di Andy Murray, negando così il trentasettesimo incontro tra i due ‘Fab Four’. Poco importa al serbo, che non vede l’ora di testarsi in vista dello Slam parigino. Parlando ancora di giocatori sul viale del tramonto, triste sconfitta per David Goffin, che raccoglie la miseria di tre giochi con Nicolas Moreno De Alboran.

Tra le altre teste di serie, se la cava Tallon Griekspoor che riesce a superare in tre set un cliente ostico come Christopher Eubanks e si ritroverà di fronte Denis Shapovalov, mentre cade Jack Draper in due set con Tomas Machac. Soddisfazione anche per Alex Michelsen, che vince il derby con Aleksandar Kovacevic e raggiunge Taylor Fritz al secondo turno.

ATP GINEVRA 2024, RISULTATI 21 MAGGIO

N. Moreno de Alboran b. D. Goffin 6-1 6-2

A. Michelsen b. A. Kovacevic 3-6 6-3 6-4

Y. Hanfmann b. A. Murray 7-5 6-2

T. Griekspoor b. C. Eubanks 6-4 1-6 6-3

T. Machac b. J. Draper 7-6 6-1

D. Shapovalov b. F. Coria 7-5 6-0