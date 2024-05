ATP Ginevra, Casper Ruud porta a termine il doppio impegno: successo su Machac e vince il titolo

Casper Ruud alza al cielo il trofeo di Ginevra. Il tennista norvegese si prende il suo dodicesimo titolo in carriera, l’undicesimo su terra battuta, nei confini svizzeri, andando a battere con il punteggio di 7-5 6-3 il ceco Tomas Machac, che può comunque esultare per il suo ingresso nella top 40 mondiale. Con questo titolo Ruud rafforza così la sua settima posizione mondiale e lancia un bel segnale dopo il doppio impegno odierno.

Ad inizio partita Ruud sembra patire un po’ il doppio impegno odierno, dopo la semifinale con Cobolli della mattinata. Infatti prende un po’ sotto gamba il secondo turno di servizio e il più fresco Machac ne approfitta, andando a prendersi il break e volando sul 3-1. Il norvegese è però in gestione e, da sotto 5-4 e risposta, ribalta l’inerzia, strappando per due volte in fila il servizio al giovane avversario e prendendosi il primo set.

E al ceco pesa il modo in cui è andato a perdere la frazione. E Ruud se ne accorge, sferrando l’attacco decisivo in maniera immediata: subito un break ed è immediato 3-0. Da lì per il norvegese è una partita tranquilla, senza avere troppe ansie: Machac non riesce ad essere offensivo in risposta e così Ruud si prende il secondo titolo stagionale.

Dopo un inizio balbettante, Ruud ha sciorinato tutti i suoi colpi, chiudendo con 27 vincenti e la miseria di 7 errori non forzati, meglio rispetto a un comunque buon Machac da 25 vincenti e 18 errori. E soprattutto, vince più del 42% dei punti in risposta.