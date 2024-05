ATP Ginevra 2024: il tabellone di Djokovic. Presenti diversi avversari di livello, Ruud su tutti

Novak Djokovic ha deciso di tornare in campo prima del Roland Garros, accettando l’invito degli organizzatori per l’ATP 250 di Ginevra. Una decisione che nasce dalla necessità di mettere partite nelle gambe dopo la semifinale di Montecarlo, dopo aver saltato il torneo di Madrid e l’eliminazione prematura al terzo turno degli Internazionali d’Italia contro Alejandro Tabilo.

Esordio che per il serbo potrebbe essere subito insidioso, contro uno tra Yannick Hanfmann e Andy Murray. Decisamente suggestiva sarebbe l’eventuale sfida contro il britannico, dopo tante battaglie, tante finali Slam e finali “1000” condivise in campo. Ai quarti di finale la testa di serie a cui è stato abbinato è Tallon Griekspoor, ma in quello spicchio di tabellone ci sono anche Christopher Eubanks, Federico Coria e Denis Shapovalov.

Asticella che salirà ulteriormente in semifinale, con la sfida probabile a uno tra Taylor Fritz e Jack Draper. L’americano già in Australia ha dato filo da torcere al numero 1 del mondo e in condizioni veloci come a Ginevra può dargli fastidio. Nella parte bassa l’avversario numero 1 è Casper Ruud , oltre ad altre insidie come Marozsan e Shelton.

IL TABELLONE DI NOVAK DJOKOVIC A GINEVRA

Ottavi di finale: Hanfmann/Murray

Quarti di finale: Griekspoor/Shapovalov/Coria/Eubanks

Semifinale: Fritz/Draper/Michelsen/Machac

Finale: Ruud/Shelton/Marozsan