Atletica, un sudafricano infiamma i 100 metri: splendido mondiale stagionale, crono minaccioso per gli avversari

Akani Simbine ha illuminato il panorama dei 100 metri, firmando la miglior prestazione mondiale stagionale. Il sudafricano si è imposto con il tempo di 9.90 ai sempre prestigiosi Atlanta City Games, evento cittadino organizzato da Adidas nella metropoli statunitense, dove in precedenza il nostro Mattia Furlani aveva vinto il salto in lungo. Il 30enne, quarto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e per tre volte consecutive in top-5 ai Mondiali (senza mai salire sul podio), non si è fatto intimorire da 0,4 m/s di vento contrario e ha firmato il crono più brillante di questa prima parte di annata agonistica.

Akani Simbine ha surclassato la concorrenza del keniano Ferdinand Omanyala (10.00) e dello statunitense Kendal Williams (10.05), sciorinando un gran lanciato che ha ben impressionato. Si tratta del primo vero segnale verso le Olimpiadi di Parigi 2024, quando mancano più di due mesi al grande evento. Il sudafricano ha migliorato di tre centesimi le precedenti world lead siglate dagli statunitensi Christian Miller (9.93 il 20 aprile a Clermont) e proprio Kendal Williams (9.93 l’11 maggio, sempre a Clermont).

Sono così diventati sei gli uomini capaci di scendere sotto il muro dei dieci secondi nel 2024, fanno parte del club anche l’altro statunitense Brandon Hicklin (9.94) e i nigeriani Favour Oghene Tejiri Ashe e Godson Oke Oghenbrume (9.99). Si attende ancora lo squillo da parte di Noah Lyles: il Campione del Mondo si è per il momento fermato a 10.01 e più tardi correrà curiosamente sulla distanza spuria dei 150 metri fronteggiando il britannico Zharnel Hughes.