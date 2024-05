Atletica, ufficializzati altri 12 pass olimpici nominali: Iapichino, Furlani e Fabbri volano a Parigi 2024

Diventano 300 gli azzurri qualificati a Parigi 2024: questa sera sono stati ufficializzati dal CONI altri 12 pass nominali nell’atletica, disciplina che sale così ad un totale di 35 carte olimpiche, delle quali 18 assegnate agli atleti e 17 in maniera non nominale. In tutto la spedizione italiana copre al momento 28 sport con 156 uomini e 144 donne.

Diventano ufficiali questa sera le partecipazioni alle Olimpiadi di Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, di Larissa Iapichino e Mattia Furlani nel salto in lungo e di Andy Diaz nel triplo. A questi si aggiungono Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, Catalin Tecuceanu negli 800, Alessandro Sibilio ed Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, Zaynab Dosso nei 100, Francesco Fortunato nella 20 km di marcia e Yemaneberhan Crippa nella maratona.

ELENCO PASS NOMINALI ATLETICA DEL 27 MAGGIO

