Atletica, svelate le entry-list degli Europei: parata di stelle a Roma con 9 Campioni del Mondo, tutti i partecipanti

Agli Europei 2024 di atletica leggera parteciperanno 1.559 atleti (798 uomini e 761 donne), in rappresentanza di 48 Nazioni. Sono questi i numeri che emergono dalle entry list della rassegna continentale, che andrà in scena a Roma dal 7 al 12 giugno. Si preannuncia una manifestazione di altissimo spessore tecnico, con la presenza di ben nove Campioni del Mondo in carica e di 34 Campioni d’Europa pronti a difendere il titolo. Nella capitale vedremo all’opera quasi tutte le stelle del panorama continentale, a dare ulteriore lustro a un evento che precede le Olimpiadi di Parigi 2024.

Spiccano lo svedese Armand Duplantis (salto con l’asta), i norvegesi Jakob Ingebrigtsen e Karsten Warholm (400 ostacoli), l’olandese Femke Bol (400 ostacoli), l’ucraina Yaroslava Mahuchikh (salto in alto), il greco Miltiadis Tentoglou (salto in lungo), lo svedese Daniel Stahl e il lituano Mykolas Alekna (lancio del disco), la britannica Katarina Johnson-Thompson (eptathlon). Presenti tutti i volti simbolo dell’atletica italiana come Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Larissa Iapichino, Mattia Furlani, Filippo Tortu, Antonella Palmisano, Lorenzo Simonelli, Leonardo Fabbri.

Ben sei sono in testa alle liste mondiali stagionali: oltre a Duplantis (6,24) e Ingebrigtsen (3:29.74 nei 1500), il lituano neo primatista mondiale del disco Mykolas Alekna (74,35), le britanniche Keely Hodgkinson (1:55.78 negli 800) e Molly Caudery (4,86 nell’asta), il giavellottista tedesco Max Dehning (90,20). La Nazionale di casa sarà rappresentata da ben 116 azzurri.