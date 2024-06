Atletica, dieci record italiani agli Europei! Sibilio storico, Sito esplode, Simonelli mondiale, doppia Battocletti

Agli Europei 2024 di atletica leggera sono stati ritoccati ben dieci record italiani, a dimostrazione della qualità offerta dalla delegazione tricolore nel corso della rassegna continentale andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Il più fragoroso è stato senza dubbio quello di Lorenzo Simonelli, capace di tuonare un imperiale 13.05 sui 110 ostacoli (seconda prestazione mondiale stagionale, oro continentale) e di abbassare di ben sedici centesimi il precedente primato che egli stesso aveva siglato un paio di settimane prima (senza dimenticarsi del 13.20 in semifinale).

Estremamente affascinante e di rilevante impronta storica la fiammata di Alessandro Sibilio sui 400 ostacoli: 47.50 sul giro di pista con barriere (argento alle spalle del norvegese Karsten Warholm), per migliorare di quattro centesimi la storica prestazione firmata da Fabrizio Mori ai Mondiali 2001. Zaynab Dosso ha accarezzato ancora di più il muro degli undici secondi e ha corso i 100 metri in 11.01 (medaglia di bronzo, il crono è arrivato in semifinale), togliendo così un centesimo al primato che ella stessa aveva timbrato tre settimane prima a Savona.

L’Italia si coccola il grande talento di Luca Sito, esploso definitivamente sui 400 metri e a 21 anni capace di un impattante 44.75 in semifinale, con cui ha abbassato di due centesimi la prestazione di Davide Re (poi quinto nell’atto conclusivo, ma davvero con poche energie a causa dei tanti impegni). Doppio record italiano per Nadia Battocletti, regina del mezzofondo capace di imporsi tra 5000 metri (14:35.29) e 10.000 metri (30:51.32), doppio record dalle prove multiple con Sveva Gerevini (6.379 punti nell’eptathlon) e Dario Dester (8.235 punti nel decathlon), doppio primato anche dalle staffette con la 4×400 femminile (3:23.40) e la 4×400 mista (3:10.69, argento).