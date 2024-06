Leonardo Fabbri e Nadia Battocletti tra i migliori 10 agli Europei di atletica! C’è un montepremi sfizioso

European Athletics ha elargito un montepremi di 500.000 euro al termine degli Europei 2024 di atletica leggera, andati in scena allo Stadio Olimpico di Roma. Si trattava di una grande novità per la competizione continentale: i migliori dieci atleti (cinque uomini e cinque donne) della rassegna sono stati premiati con un assegno da 50.000 euro ciascuno.

La graduatoria di rendimento è stata stilata in base all’algoritmo che tiene in considerazione il peso tecnico di una prestazione, sono state previste cinque categorie di competizione (sprint/ ostacoli, medie e lunghe distanze, lanci, salti, strada/prove multiple/staffette) e per ciascuna è stato incoronato il migliore. L’Italia festeggia con Leonardo Fabbri e Nadia Battocletti: il toscano trionfa grazie ai 22.45 metri toccati nel getto del peso, la trentina ha primeggiato in virtù della doppietta 5.000-10.000 metri con annesso doppio record italiano.

Negli sprint/ostacoli gioia per l’olandese Femke Bol e il norvegese Karsten Warholm, entrambi oro sui 400 hs con i tempi di 52.49 e 46.98. Nelle medie e lunghe distanze, sul fronte maschile, è stato incoronato il norvegese Jakob Ingebrigtsen (doppietta 1.500-5.000 metri). Nei lanci, tra le donne è stata premiata la croata Sandra Elkasevic (67.04 metri nel tiro del giavellotto. Nei salti sigilli dello svedese Armand Duplantis (6.10 nel salto con l’asta) e della tedesca Malaika Mihambo (7.22 nel salto in lungo, miglior prestazione mondiale stagionale). Il decathleta estone Johannes Erm e l’eptathleta belga Nafissatou Thiam hanno nella categoria strada/prove multiple/staffette.