Atletica oggi in tv, dove vedere il Meeting di Savona 2024: orari, programma, big italiani in gara

Oggi mercoledì 15 maggio va in scena il Meeting di Savona 2024, tradizionale appuntamento di atletica leggera in programma nella località ligure. L’evento intitolato alla memoria di Giulio Ottolia, che si disputa come da tradizione alla Fontanassa, si preannuncia altamente spettacolare e con tantissimi italiani di punta pronti a regalare prestazioni di altissimo respiro tecnico, quando mancano ormai tre settimane agli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano a grandi passi.

Leonardo Fabbri tornerà in pedana dove aver spedito il peso a 22.88 metri lo scorso 1° maggio a Modena. Mattia Furlani farà la sua seconda uscita stagionale dopo la gara di Diamond League e insegue una prova di lusso nel salto in lungo, sulla stessa pedana che lo scorso anno lo vide protagonista con un roboante balzo ventoso da 8.44 metri. Attesa per il debutto di Zaynab Dosso sui 100 metri (è la primatista nazionale), mentre Alessandro Sibilio tornerà sui 400 ostacoli.

Da non perdere Lorenzo Patta e Roberto Rigali sui 100 metri, hanno rinunciato all’ultimo Alessandro Sibilio (400 ostacoli) e Lorenzo Simonelli (110 ostacoli). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del Meeting di Savona 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play fino alle ore 18.40, in diretta live testuale integrale su OA Sport.

CALENDARIO MEETING SAVONA OGGI

Mercoledì 15 maggio

15.50 Salto triplo femminile

16.00 100 metri femminile, batterie

16.14 100 metri maschile, batterie

16.43 200 metri maschile, batterie

16.50 200 metri femminile, batterie

16.55 Getto del peso maschile

17.10 110 ostacoli

17.20 Salto in lungo maschile

17.25 100 ostacoli

17.35 100 metri femminile, finale

17.42 100 metri maschile, finale

17.50 100 metri paralimpici

18.05 400 metri maschile

18.12 400 metri femminile

18.25 400 ostacoli maschile

18.35 400 ostacoli femminile

18.45 1500 metri maschile

PROGRAMMA MEETING SAVONA: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD fino alle ore 18.40, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play fino alle ore 18.40, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport integralmente.

BIG ITALIANI IN GARA OGGI AL MEETING DI SAVONA

Salto in lungo maschile: Mattia Furlani

Getto del peso maschile: Leonardo Fabbri

100 metri femminile: Zaynab Dosso

100 metri maschile: Lorenzo Patta, Roberto Rigali

400 ostacoli maschile: Mario Lambrughi