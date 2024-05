Atletica, mondiale stagionale sui 100 metri: arriva la rasoiata di un redivivo, 5 uomini sotto i 10”

Si erano un po’ perse le tracce di Kendal Williams. Lo statunitense balzò agli onori della cronaca vincendo i 100 metri ai Mondiali Under 20 del 2014, quando corse in 10.21 (0,6 m/s di vento contrario a Eugene), ma dopo quella medaglia d’oro giovanile faticò a ingranare: scese per la prima volta sotto i dieci secondi nel 2018 (9.99) e ritornò sotto il muro soltanto nel 2022 (9.99 a Memphis), non trovando mai spazio nei grandi eventi internazionali con la maglia a stelle e strisce. A 28 anni e dopo dieci stagioni da quello squillo tra gli under 20, il nativo di Jacksonville sembra essere tornato.

Kendal Williams ha infatti stampato un suggestivo 9.93 a Clermont (Florida, USA), sfruttando un vento davvero ai limiti del regolamento (2,0 m/s) per l’omologazione dei risultati a fini statistici. L’americano ha così eguagliato la miglior prestazione mondiale stagionale, pareggiando quanto fatto dal suo connazionale Christian Miller lo scorso 20 aprile, curiosamente sempre a Clermont (sembra essere la pista magica di questo avvio di stagione). Sono così diventati cinque gli uomini capaci di scendere sotto il muro dei dieci secondi nella prima parte dell’annata agonistica.

Oltre al 17enne Miller e al redivivo Williams, figurano nell’elite anche l’altro statunitense Brandon Hicklin (9.94 a Baton Rouge) e i nigeriani Favour Oghene Tejiri Ashe (9.99) e Godson Oke Oghenebrume (9.99). Noah Lyles, Campione del Mondo in carica, si è fermato a 10.01 a Gainesville il 13 aprile, proprio come Kenneth Bednarek. Il nostro Chituru Ali ha corso in 10.06 a Dubai, mentre Marcell Jacobs si è espresso in 10.11 a Jacksonville e tornerà in scena sabato 18 maggio a Roma, proprio per fronteggiare Ali in un duello tricolore che si preannuncia altamente palpitante.