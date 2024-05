Atletica, Ludovica Cavalli debutta con una vittoria di forza. Personale di Zenoni, ok Mangione

Ludovica Cavalli ha vinto al debutto stagionale. La mezzofondista si è imposta sui 1500 metri a Marsiglia, portandosi in testa all’inizio dell’ultimo giro e resistendo al tentativo di rientro da parte delle avversarie. La 23enne genovese, che lo scorso anno disputò la finale ai Mondiali, ha chiuso con il tempo di 4:04.05 davanti alla britannica Revee Walcott-Nolan (4:04.05) e alla francese Berenice Cleyet-Merle (4:04.13).

Buon viatico per l’allieva di Stefano Baldini, Campione Olimpico di Maratona ad Atene 2004, quando mancano un paio di settimane agli Europei di Roma e poco più di due mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Marta Zenoni ha invece concluso al quarto posto con il proprio personale di 4:05.49, migliorando di 23 centesimi il personale siglato a fine aprile a Milano.

Sempre in Francia, Alice Mangione non si è fatta intimorire dalla poco agevole prima corsia sui 400 metri e al debutto stagionale sulla distanza all’aperto ha conquistato un bel secondo posto con il crono di 52.67 alle spalle della portoricana Gabby Scott (52.07). Simone Barontini non è riuscito a ripartire al massimo dopo il ritiro di sabato scorso a Chorzow ed è ottavo sugli 800 metri con il tempo di 1:45.76 nella gara vinta dal britannico Elliot Giles (1:44.46). Giovanni Filippi vicino al personale sui 1500 metri (3:36.24).