Atletica, l’Italia abbraccia la nuova velocista: Elisa Valensin straripante, tempo sublime e record italiano U20

Elisa Valensin ha illuminato la scena al Roma Sprint Festival, prendendosi la copertina a livello prestazionale in una giornata riservata a grandi stelle come Marcell Jacobs, Chituru Ali, Zaynab Dosso e Filippo Tortu. La 17enne ha infatti corso i 200 metri in un succulento 23.15 (0,4 m/s di vento contrario), firmando il nuovo record italiano under 20 (migliorato il 23.23 timbrato da Dalia Kaddari nel 2020) e il nuovo primato nazionale under 18 (migliorato il suo personale di 23.49 siglato sei giorni fa).

La portacolori della Bergamo 1959 Oriocenter ha confermato gli enormi progressi già mostrati durante la stagione al coperto e ha dimostrato di essere una velocista dotata di grande talento ed estremamente promettente per l’imminente futuro. La velocista lombarda ha chiuso alle spalle di Zaynab Dosso, primatista italiana dei 100 metri (11.02 tre giorni fa a Savona) che è tornata sul mezzo giro di pista a distanza di sette anni dall’ultima volta e che ha vinto in 23.10 (nel finale era decisamente imballata dopo una partenza a fionda).

Nata il 1° gennaio 2007, Elisa Valensin ha compiuto un progresso decisamente interessante nella cornice dello splendido Stadio dei Marmi. Il suo personale sui 100 metri è di 11.68, siglato poche settimane fa a Firenze. Il suo nome circolava già da alcuni mesi, ma ora è entrata ufficialmente in una nuova dimensione e i radar saranno puntati su di lei.