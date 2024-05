L’Italia correrà la finale alle World Relays dopo aver conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 in virtù del secondo posto ottenuto in batteria. La 4×100 maschile vuole essere grande protagonista nell’atto conclusivo dei Mondiali di staffette, cercando il grande risultato che serve a tenere alto il morale della nostra Nazionale.

Il CT Antonio La Torre e il responsabile della velocità Filippo Di Mulo non dovrebbero apporre cambi al quartetto, che ieri ha convinto sulla pista di Nassau (Bahamas): Roberto Rigali al lancio, Marcell Jacobs sul rettilineo opposto, Lorenzo Patta nella seconda curva, Filippo Tortu in chiusura. L’appuntamento è per le ore 04.00 italiane di lunedì 6 maggio.

L’Italia è stata inserita in ottava corsia, dunque sarà totalmente all’esterno. Non un buon sorteggio per gli azzurri, che sulla loro sinistra avranno gli USA di Noah Lyles, dominatori della batteria con 37.49. I nostri portacolori se la giocheranno per il podio contro Giamaica (corsia 1), Gran Bretagna (2), Cina (3), Giappone (4), Canada (5), Francia (6). Ricordiamo che l’ordine d’arrivo sarà di grande importanza per la definizione delle corsie alle Olimpiadi di Parigi 2024, a cui tutte le otto finaliste sono già ammesse.

STARTLIST FINALE 4X100 WORLD RELAYS

1. Giamaica

2. Gran Bretagna

3. Cina

4. Giappone

5. Canada

6. Francia

7. USA

8. Italia

PROGRAMMA FINALE 4X100 WORLD RELAYS

Lunedì 6 maggio

Ore 04.00 Finale 4×100 maschile

COME VEDERE LE WORLD RELAYS IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Garantita una sintesi in differita su RaiSportHD dalle 10.40 alle 12.05 di lunedì 6 maggio.

Diretta streaming: Eurovision Sport. Inoltre sarà garantita una sintesi in differita su Rai Play dalle 10.40 alle 12.05 di lunedì 6 maggio.

Diretta Live testuale: OA Sport.