Atletica, Larissa Iapichino debutta in Grecia: salto in lungo da non perdere, sfide a Rotaru

Larissa Iapichino si appresta a fare il proprio esordio stagionale all’aperto. La toscana sarà protagonista ad Atene nel pomeriggio di mercoledì 15 maggio (ore 16.15 italiane, in contemporanea con il Meeting di Savona). La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, sarà impegnata nel salto in lungo all’International Jumping Meeting che andrà in scena all’ombra del Partenone. L’azzurra si era già cimentata nella capitale greca lo scorso anno, quando firmò un bel balzo da 6.83 metri presso lo stadio municipale di Kallithéa.

La 21enne, quinta agli ultimi Mondiali outdoor e settima in occasione delle recente rassegna iridata al coperto, vuole testare la propria gamba dopo intensi mesi di allenamento e fare un punto della situazione in vista degli Europei di Roma previsti dal 7 al 12 giugno. La nostra portacolori, che vanta un personale all’aperto di 6.95 metri e che detiene il record italiano in sala (6.97), ha saltato 6.80 metri durante l’inverno e punta chiaramente a migliorarsi nei prossimi mesi.

Larissa Iapichino incrocerà la rumena Alina Rotaru (bronzo mondiale a Budapest), la polacca Nikola Horowska (campionessa NCAA) e l’indiana Shaili Singh. Sul fronte maschile vedremo all’opera il promettente Francesco Inzoli.