Atletica, la prima zampata di Barshim. Tamberi osserva e prepara il debutto, Harrison e Kerr in alto

Gianmarco Tamberi farà il proprio esordio stagionale tra un paio di settimane. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto scenderà in pedana il prossimo 28 maggio a Ostrava (Repubblica Ceca), in quella che sarà l’unica tappa di avvicinamento agli Europei di Roma. Il fuoriclasse marchigiano non gareggia dallo scorso settembre, quando si cimentò in alcuni meeting dopo l’apoteosi iridata di Budapest. La rincorsa verso i Giochi e il tentativo di un bis a cinque cerchi sta per entrare nel vivo.

Nel frattempo il ribattezzato Gimbo sta osservando gli avversari. Mutaz Essa Barshim ha piazzato una zampata un paio di giorni fa all’evento evento “What Gravity Challenge” disputato a Doha (Qatar). L’altro Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è reso protagonista di un percorso netto fino a 2.31 metri, stessa misura raggiunta dal sudcoreano Sanghyeok Woo ma al terzo assalto. Si tratta dello stagionale per il qatarino, mentre l’altro asiatico si era già espresso in 2.33 a livello indoor.

La miglior prestazione mondiale stagionale all’aperto resta il 2.34 salto dallo statunitense JuVaughn Harrison (argento iridato) lo scorso 20 aprile. La world lead in termini assoluti, considerando anche le prove in sala, è il 2.36 con cui il neozelandese Hamish Kerr ha vinto i Mondiali Indoor un paio di mesi fa.