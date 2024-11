Gianmarco Tamberi riceve la laurea ad honorem: “Dobbiamo avere il coraggio di scegliere”

Gianmarco Tamberi ha ricevuto la laurea ad honorem in scienze e tecniche dello sport dall’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. Il Campione Olimpico di salto in alto a Tokyo 2020, Campione del Mondo e Campione d’Europa, in carica ha dichiarato: “È un onore immenso. Felice, orgoglioso e grato all’ateneo. Ci tengo a ringraziare tutti i presenti per essere qui, per far parte di un giorno che rimarrà sicuramente unico nella storia della mia vita“.

Il fuoriclasse marchigiano ha dichiarato davanti a studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni: “Dobbiamo avere il coraggio di scegliere perché ogni scelta è il primo passo per costruire qualcosa di grande nel nostro futuro“, ricevendo poi la pergamena di laurea da parte del rettore Giorgio Calcagnini.

Le motivazioni del riconoscimento sono state lette da Marco Rocchi, direttore del dipartimento di scienze biomolecolari: “Tamberi è testimone autorevole e credibile per le giovani generazioni, uno degli atleti più amati e in grado di svolgere una funzione di esempio, per le sue qualità di tenacia mostrate in occasione dei gravi infortuni che avrebbero potuto compromettere una carriera eccezionale. Con il suo esempio, incarna l’idea di come lo sport contenga valori formativi di grande rilevanza, come il rispetto degli avversari, la disciplina, la costanza, l’impegno e lo spirito di sacrificio“.

La motivazione prosegue: “Si dimostra consapevole che i risultati, pur praticando uno sport individuale, si ottengono non solo con le abilità personali, ma in virtù di un lavoro di squadra, con l’ausilio di un team di professionisti del settore, in grado di applicare innovativi principi scientifici nelle metodologie di allenamento, oggetto di studio del mondo accademico delle scienze motorie e sportive“.