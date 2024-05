Atletica, Jacobs stasera in gara a Ostrava! Avversari, n. di corsia, dove vederlo in tv

Marcell Jacobs ha scelto Ostrava (Repubblica Ceca) per la sua terza gara stagionale a livello individuale. Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva aperto l’annata agonistica a Jacksonville (USA), soffrendo in uscita dai blocchi di partenza ma sfoggiando poi un bel lanciato che gli aveva permesso di chiudere in 10.11. Il velocista lombardo aveva poi preso parte alle World Relays, contribuendo alla qualificazione della 4×100 alle Olimpiadi di Parigi 2024, e successivamente si è cimentato sul rettilineo dello Stadio dei Marmi di Roma.

Il Messia dell’atletica tricolore aveva ancora litigato con il fondamentale della partenza, ma si era disteso relativamente bene e aveva tagliato il traguardo in 10.07. A questo punto Marcell Jacobs cercherà di avvicinare i dieci secondi netti nella tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza) e vorrà dare un chiaro segnale agli avversari quando mancheranno una decina di giorni agli Europei di Roma.

Marcell Jacobs se la dovrà vedere soprattutto con il canadese Andre De Grasse, Campione Olimpico dei 200 metri. L’azzurro avrà modo di rifarsi della sconfitta rimediata di misura a Jacksonville un mese fa, tra l’altro il nordamericano sarà poi impegnato poco dopo sul suo mezzo giro di pista. Al via anche il britannico Reece Prescod, il giamaicano Ryiem Forde, il canadese Jerome Blake, lo slovacco Jan Volko, i cechi Zdenek Stromsik e Jan Veleba.

L’appuntamento è per stasera (martedì 28 maggio, ore 18.10), l’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS A OSTRAVA

Martedì 28 maggio

18.10 Marcell Jacobs sui 100 metri

AVVERSARI MARCELL JACOBS A OSTRAVA

Il canadese Andre De Grasse sarà il rivale di riferimento. Al via anche il britannico Reece Prescod, il giamaicano Ryiem Forde, il canadese Jerome Blake, lo slovacco Jan Volko, i cechi Zdenek Stromsik e Jan Veleba.

CORSIA MARCELL JACOBS A OSTRAVA

Corsia 4.

COME VEDERE JACOBS A OSTRAVA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

CALENDARIO MEETING OSTRAVA

Martedì 28 maggio

17.00 Salto con l’asta maschile

17.32 400 ostacoli femminile (con Linda Olivieri)

17.39 400 ostacoli maschile (con Alessandro Sibilio, Giacomo Bertoncelli)

18.00 Salto in alto maschile

18.05 Getto del peso maschile (con Leonardo Fabbri)

18.10 100 metri maschile (con Marcell Jacobs)

18.20 1500 metri femminile

18.30 400 metri femminile

18.40 400 metri maschile

18.52 100 ostacoli

19.05 Tiro del giavellotto maschile

19.10 100 metri femminile (con Zaynab Dosso)

19.20 800 metri maschile

19.30 200 metri maschile

19.45 1500 metri maschile (con Pietro Arese)