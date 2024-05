L’Italia vuole mettersi in bella mostra alle World Relays, i Mondiali di staffette che si disputano a Nassau (Bahamas) nel weekend del 4-5 maggio. Riflettori puntati sulla 4×100 maschile, capace di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’argento agli ultimi Mondiali. Il quartetto tricolore scenderà in pista nella notte italiana (domenica 5 maggio, ore 02.27) per prendere parte alla prima batteria.

Il regolamento è molto semplice: le prime due classificate si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre le altre sei compagini avranno a disposizione un ripescaggio il giorno seguente in cui le rimanenti ventiquattro contendenti si sfideranno per gli ultimi sei tagliandi a cinque cerchi. Marcell Jacobs e compagni sono stati inseriti in corsia 7: hanno sì il secondo tempo mondiale dell’ultimo anno, ma sono stati conteggiati anche i ranking medi degli atleti e così gli azzurri dovranno correre all’esterno.

Gli USA si presenteranno con tutti i favori del pronostico: la corazzata guidata da Noah Lyles (Campione del Mondo di 100, 200 e 4×100) sembra avere decisamente una marcia in più e punterà a dominare in corsia 4. Con buona probabilità l’Italia dovrà stare attenta a Ghana (5) e Brasile (6), senza sottovalutare le Bahamas (1) e la Liberia (8), mentre Corea del Sud (2) e Repubblica Ceca (3) incutono meno timore.

STARTLIST BATTERIA 4X100 WORLD RELAYS

1. Bahamas

2. Corea del Sud

3. Repubblica Ceca

4. USA

5. Ghana

6. Brasile

7. Italia

8. Liberia