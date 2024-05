Atletica, Federica Riva ruggisce sui 1500! Vittoria di cuore a Ostrava, accarezzato il minimo olimpico

Federico Riva ha regalato grandissimo spettacolo al Golden Spike e ha vinto i 1500 metri andati in scena a Ostrava (Repubblica Ceca) nell’ambito della tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il laziale è rimasto nelle retrovie fino al suono della campana, poi nella prima parte dell’ultimo giro ha risalito piano piano in gruppo, si è portato in terza posizione e sul rettilineo conclusivo si è scatenato, vincendo in 3:33.53 al termine di un intenso spalla a spalla con l’austriaco Raphael Pallitsch (3:33.59), distanziando l’irlandese Luke McCann (3:34.32).

Affermazione di grande impatto da parte dell’azzurro, che si è imposto in un meeting di grande prestigio internazionale e che ha ritoccato di 18 centesimi il personale corso lo scorso 4 maggio (3:33.71 a Décines-charpieu). Stato di forma davvero eccellente per il 23enne, che durante l’inverno si era anche impossessato per poche ore del record nazionale in sala (3:36.74): non poteva esserci viatico migliore in vista degli Europei, che scatteranno tra dieci giorni a Roma e dove il nostro portacolori potrebbe togliersi delle soddisfazioni.

L’allievo di Vittorio Di Saverio si è fermato ad appena tre centesimi dal minimo per le Olimpiadi di Parigi 2024 (comunque vada vi parteciperà grazie al ranking internazionale, maturato grazie a una serie di riscontri rilevanti nell’ultimo anno) e ha rafforzato il terzo posto nelle classifiche italiane all-time guidate da Gennaro Di Napoli (record nazionale di 3:32.78 siglato il 9 settembre 1990) davanti a Pietro Arese (3:33.11 ai Mondiali 2023).