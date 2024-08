Pietro Arese in finale va in finale nei 1500 metri alle Olimpiadi! Non passano il turno Riva e Meslek

All’interno dello Stade de France si sono appena concluse le semifinali dei 1500, valide per le gare di atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024. In gara per l’Italia c’erano Pietro Arese, Federico Riva e Ossama Meslek. Ecco come sono andate le cose.

Semifinale 1

Gli azzurri partono tenendosi a metà gruppo per i primi due giri, poi però Arese alza i giri del motore attaccandosi ai primi mentre Riva scivola infondo al gruppo. Ne scaturisce un ultimo giro con una lunga volata nella quale Arese parte in progressione ai 200 metri dall’arrivo, accelera due volte e taglia il traguardo al sesto ed ultimo posto utile per staccare il biglietto per la finale di domani, con il tempo di 3:33.03, in una semifinale nella quale ad affermarsi è il favoritissimo norvegese Jakob Ingebrigtsen (3:32.38). Nulla da fare per Riva che, nonostante il tentativo di rimonta, chiude al 9° posto col crono di 3:35.26.

Semifinale 2

Nulla da fare per Ossama Meslek, che cerca la gara in negative split, con una rimonta che però non si concretizza appieno. L’italiano infatti finisce in ottava posizione col tempo di 3:32.77, che fra l’altro è anche il suo personale. A vincere la semifinale è lo statunitense Yared Nuguse, primo facendo segnare il tempo 3:31.72, davanti al connazionale Hobbs Kessler (3:31.97).

La finale è in programma martedì 6 agosto dalle ore 20.50: in palio ci saranno oro, argento e bronzo. Questi i qualificati assieme ad Arese: Nuguse, Kessler, Gourley, Laros, Cheruiyot, Nordas, Nillessen, Ingebrigtsen, Kerr, Hocker e Komen.