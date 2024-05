Antonio Tiberi infiamma il Giro d’Italia: “Aspettavo l’attacco di Pogacar. Se avrò questa forma nella terza settimana…”

Antonio Tiberi ha regalato un paio di fiammate di pregevole fattura sul primo vero arrivo in salita del Giro d’Italia 2024. L’alfiere della Bahrain-Victorious ha cercato due allunghi negli ultimi 1500 metri dell’ascesa che conduceva a Prati di Tivo, provando a selezionare ulteriormente il gruppetto dei migliori. Nel finale Tadej Pogacar ha sprintato per la vittoria, riuscendo a mettere le mani sul terzo successo in questa edizione della Corsa Rosa, ma anche nella volata in salita l’azzurro è riuscito a distinguersi.

Antonio Tiberi è risalito fino al sesto posto in classifica generale e ora può anche sognare un risultato di grido. Il 22enne ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “La gamba era buona, stavo aspettando che attaccasse Pogacar per fare ritmo duro a 3-4 chilometri dall’arrivo. Ho visto che nessuno ci provava, ho fatto degli allunghi in primis, siamo arrivati a giocarci la vittoria e Tadej è stato il migliore. Mi aspettavo il suo attacco prima, ma è vero che ha un grande distacco e non ha bisogno di sforzarsi più di tanto“.

Il 22enne ha poi proseguito, soffermandosi anche sulla cronometro di Foligno in cui si è distinto e guardando alle prossime due settimane di gara: “Ieri è andata bene, sono riuscito a entrare in top-10. Sto meglio man mano che passano i giorni, il fisico sta recuperando bene e speriamo che vada avanti così: se sarà così durante l’ultima settimana ci sarà da divertirsi“.