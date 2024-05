Antonella Palmisano tranquillizza: “Stano sta recuperando bene. Il mio focus è tutto sul 1° agosto”

Da spettatrice interessata, Antonella Palmisano era presente al Roma Sprint Festival 2024 di atletica leggera: l’azzurra si trova nella Capitale per visionare il percorso della gara di marcia degli Europei ed è stata intervistata da Sky Sport.

L’azzurra parla della preparazione verso Europei e, soprattutto, Olimpiadi: “Sto molto bene, sono venuta a visualizzare il percorso degli Europei. Sono in un periodo molto intenso della preparazione, incrocio le dita. Stiamo migliorando bene in team, non vedo l’ora di gareggiare. Ero preparata a gestire i problemi, per fortuna sta andando tutto bene. Il focus è al 1° agosto. La voglia di confermarmi è tanta, sono molto motivata e non vedo l’ora“.

Sul recupero dall’infortunio di Massimo Stano: “L’ho visto ieri, ha iniziato un bel percorso in acqua, ha tolto il gesso. Sembra stia meglio e quindi la ripresa sta avvenendo nel migliore dei modi. Agli Europei sarà bello perché siamo in casa, vedremo tante famiglie e ragazzini. Avere i tifosi che ti accolgono nell’ultimo giro penso sarà una cosa da brividi“.