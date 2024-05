Ambesi sul caso Sinner: “Manca equilibrio. Alcuni scrivono una cosa, poi dopo 2 giorni ritrattano”

Anche Massimiliano Ambesi è intervenuto nel nuovo appuntamento quotidiano sul canale YouTube di OA Sport di TennisMania Speciale Internazionali d’Italia, condotto da Dario Puppo. L’argomento all’ordine del giorno, ovviamente, la situazione dei due tornei romani che stanno sempre più entrando nella fase decisiva.

Il primo punto all’ordine del giorno riguarda il doppio femminile, con la coppia Errani-Paolini che sta facendo ottime cose al Foro Italico raggiungendo le semifinali: “Errani e Paolini sono già dentro alle Olimpiadi, sul fronte femminile la situazione è più semplice mentre nel maschile abbiamo Vavassori e Bolelli che sono nei primi 20 senza alcun problema. Errani-Paolini stanno mettendo in scena un bel percorso e il loro affiatamento cresce”.

La situazione di Vavassori e Bolelli sembra essere decisamente interessante anche a livello di Cinque Cerchi: “Sono una realtà. I rivali poi non sono tantissimi a quel livello. Ci sono diverse coppie, ma a Parigi molto dipenderà da come sarà composto il tabellone, da come saranno decise le teste di serie, ma penso che saranno una carta da medaglia. Non credo sia una previsione avventata, contando anche che il torneo sarà su terra”.

Passando al torneo maschile, i match stanno dando spunti importanti: “Iniziamo con il dire che Fritz che ha superato Dimitrov non è più una sorpresa, dopotutto è il primo statunitense che, nell’era dei Masters 1000, ha raggiunto i quarti a Montecarlo, Madrid e Roma. Non un aspetto banale. Contro Dimitrov ha vinto una bella partita nonostante un secondo set nel quale il bulgaro ha stra-giocato, sprecando moltissimo. Il primo e terzo set, invece, non hanno avuto storia. Una bella reazione dopo il ko con Musetti nel torneo precedente”.

Siamo arrivati ai quarti di finale al Foro Italico, si può già intravedere chi vincerà il torneo. “Rimango con la mia previsione iniziale, ovvero Zverev. Non ha ancora perso un set, serve bene e se mette la prima con continuità sarà dura per tutti. Ora se la vedrà con Fritz e sarà una sfida interessante. Si giocherà di sera, per cui potremmo vedere un’altra variabile. Attenzione anche a Tsitsipas che ieri ha demolito 6-1 6-2 De Minaur”.

Chi, invece, ha salutato il torneo romano è Daniil Medvedev. “Le sue dichiarazioni dopo il ko lasciano capire come lui sia molto critico verso se stesso e non è sempre così a questi livelli. Ieri è stato davvero molto duro sulla sua partita e sul suo percorso. Deve migliorare mentalmente. Così ha detto. Gli hanno fatto notare che non ha mai confermato la vittoria in un torneo ed è un aspetto importante. A mio parere non era al top, non ha spinto come a Madrid prima di farsi male, poi Paul lo ha letteralmente annichilito Apprezzo il suo atteggiamento mai banale, è un personaggio positivo. Poi ha fatto le sue previsioni per il Roland Garros e ha detto Nole e Alcaraz”.

Le ATP Finals avranno un rappresentate italiano in ogni torneo? “Sinner e il doppio maschile ci saranno con molta probabilità, quindi vediamo Errani-Paolini ma, soprattutto, la stessa Paolini che sì è la numero 12 del mondo, ma dovrà macinare punti”.

Ultima battuta sulla foto postata da Cahill in procinto di imbarcarsi verso l’Europa per seguire Sinner: “Chi scrive di questo argomento ha difficoltà nel trovare equilibrio. Magari un giorno dice una cosa in un senso poi dopo due giorni ritratta perché la situazione non è semplice da conoscere all’esterno”.