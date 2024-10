Moto2, Ai Ogura vince il titolo! Decisiva la seconda posizione nel GP di Thailandia. Lontani gli italiani

Sventola la bandiera giapponese a Buriram, circuito che sta ospitando questo weekend il GP della Thailandia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto2. Dopo una gara dal ritmo forsennato, Ai Ogura ha conquistato finalmente il titolo nella classe mediana, strappando una seconda posizione con cui ha raggiunto finalmente l’aritmetica. Si tratta di una vittoria altamente significativa, in quanto arrivata non solo con il team Boscoscuro, ma anche attraverso una stagione incredibilmente costante, dove il nipponico è salito per quattro volte sul gradino più alto del podio ottenendo nelle altre occasioni importanti posizioni di vertice.

Un successo voluto, cercato e agguantato con le unghia e con i denti quello del nativo di Kiyose (Tokyo) che, dopo essere partito dalla pole position, si è attestato davanti a tutti dopo la prima curva, per poi subire una battuta d’arresto poco dopo, finendo addirittura in settima posizione.

Comincia così una grande, grandissima prova di carattere e strategia. Il centauro del Sol Levante infatti ha pensato di gestire la gara, consapevole di dover centrare almeno un piazzamento in top 5 per poter chiudere il discorso Mondiale. Comincia allora una lenta quanto studiata risalita. A -16 giri dalla fine Ogura segna il miglior tempo del lotto, passa Darryn Binder (Liqui Moly Husqvarna) e si accomoda in quinta piazza. Poi toccherà a Jake Dixon (CFMoto Aspar Team), quindi a Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) cedere il passo.

Il giapponese non si ferma e, pur senza correre rischi, si migliora curva dopo curva, fino a mettersi anche negli scarichi di Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team), passato definitivamente a nove giri dalla fine. A decretare la parola fine ci pensa quindi la bandiera rossa, sventolata a causa della pioggia. Meglio del giapponese solo un davvero scatenato Aron Canet (Fantic Racing), grande dominatore della gara, che si è tolto il lusso di tagliare il traguardo per primo, precedendo proprio il neocampione del Mondo, e Ramirez.

Weekend difficile per i centauri italiani, con Tony Arbolino (ELF Marc VDS Racing Team) out a causa di una caduta di gruppo subita nella prima sezione della corsa, e Dennis Foggia (Italtrans Racing Team) che non è andato oltre la diciannovesima posizione. Ogura ha quindi vinto il titolo portandosi a 261 punti nella classifica generale. Un vantaggio di sessanta lunghezze su Canet, secondo davanti a Garcia (-82) ed Aldeguer (-86).